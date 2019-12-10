Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможность того, что национальная команда будет выступать на чемпионате мира в Катаре под нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить российских спортсменов на 4 года права выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны. Из-за этого российские футболисты, скорее всего, будут допущены до ЧМ-2022 в нейтральном статусе.
"Это не лучший вариант. Унизительное состояние. Но особой трагедии в этом не вижу. Наша команда будет делать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Остальное — это политические игры. Было бы логичнее, если бы наши ребята испытывали гордость за нашу страну. Но у болельщиков они все равно будут ассоциироваться с нашей страной. Для меня нет особой трагедии. Важно, чтобы команда играла успешно. На остальное мы не можем повлиять. Вот если бы нас совсем отлучили от чемпионата мира — это была бы трагедия. Спортсменов ведь, по сути, лишают профессии, на которую они положили много сил и здоровья.
Все ребята знают, какую страну они представляют. Они защищают и свою честь. Есть вещи, которые неподвластны игрокам. Они не должны убиваться по этому поводу. Это не так сильно отражается на психологии, и никто не впадет в уныние, если придется играть под нейтральным флагом. Конечно, когда поднимается флаг твоей родины, это придает дополнительный адреналин", — цитирует Игнатьева Еuro-football.
Игнатьев: выступать на ЧМ-2022 под нейтральным флагом не лучший вариант. Унизительное состояние
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