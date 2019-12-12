Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун в интервью Sport24 рассказал, мог ли перейти в ЦСКА.
"Видно, как сейчас Мусы не хватает ЦСКА. Он был настолько важным игроком, что его возвращали в аренду из "Лестера". Мне, кстати, писали болельщики ЦСКА: "Переходи к нам, ждем!"
Я слышал об интересе ЦСКА: со мной связывались разные агенты, президент "Уфы" тоже сообщал мне об этом. Но я доверяю только людям, которые делают реальные усилия. Так делала Тула: оттуда постоянно мне звонили, боролись за меня, настаивали, чтобы "Уфа" дала добро. То же самое — "Динамо": обратились ко мне напрямую, сразу было ясно, что все серьезно.
Босс "Уфы" очень близок с ЦСКА, но сам я ни с ними, ни с "Краснодаром" о переходе не общался. Истории в сети — "мы хотим этого игрока, того" — только истории. Пишут про какие-то переговоры, а я даже не в курсе. Если чего-то хочешь, проще набрать мне или моему клубу", — заявил нигерийский футболист.
Игбун: болельщики ЦСКА писали мне: "переходи к нам, ждем!"
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