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Игбун: Гончаренко — сумасшедший, Семак ближе к игрокам

Форвард московского "Динамо" Сильвестр Игбун поделился опытом работы с Виктором Гончаренко и Сергеем Семаком.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
"Гончаренко постоянно шутил? Ну, не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока "Уфы", у которого прозвенел телефон, — а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жёсткий. Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Всё не зря: при Гончаренко об "Уфе" заговорили всерьёз — когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставил Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведёт клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за "Уфу", а в октябре благодаря голу Н`Жье "Динамо" победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко — он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контакта с тренером, не люблю брататься с ним, но для команды это плюс", — цитирует Игбуна Sport24.

Напомним, под руководством обоих специалистов Игбун работал в "Уфе". В настоящее время Гончаренко тренирует ЦСКА, а Семак — "Зенит".

Права на Игбуна принадлежат "Уфе", однако в сезоне-2019/20 на правах аренды он выступает за московское "Динамо".


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Теги: Игбун Гончаренко Семак Динамо Уфа
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