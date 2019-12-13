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Шувалов: ВЭБ работает над поиском новых инвесторов для ЦСКА

Наблюдательный совет ВЭБа принял решение о конвертации долга ПФК ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций клуба и уже пытается найти для него новых стратегических инвесторов, сказал глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Фото: "РБК"
"Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба, но для себя мы рассматриваем это, сегодня докладывали на набсовете, как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу.

Вместе с клубом ЦСК и РФПИ работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является обычной: по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался", - цитирует Шувалова "РИА Новости".

Он добавил, что будучи просто кредитором ВЭБ ограничивал деятельность, поскольку был вынужден в первую очередь концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. "Сегодня ситуация меняется", - заключил Шувалов.


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Теги: Шувалов ЦСКА
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