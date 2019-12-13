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Хусаинов: решение о трехмесячной дисквалификации Гинера стало оптимальным конкретно для публики

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал наказание, вынесенное Комитетом по этике РФС по отношению к президенту ЦСКА Евгению Гинеру.

"Конечно, в публичном пространстве такие высказывания президента одного из клубов РПЛ выглядят не очень красиво. Обсуждать это нужно в рабочей обстановке, в присутствии Исполкома. Что касается дисквалификации, это публичное решение, и сделано оно, чтобы показать — реакция на такого рода высказывания будет. Позиция Российского футбольного союза в этом и состоит. Однако, по сути, это просто обращение к Евгению, мол, некрасиво. Отстраним мы тебя на 3 месяца от футбола, а чемпионат все равно продолжится 1 марта. Вот и получается, что с одной стороны, конечно, жестко, отстранение от футбола, а с другой — больше бы все равно не дали. Все-таки Гинер, с его опытом, безусловно, подал бы апелляцию с такими вескими аргументами, что раскрылись бы все сложности нашего "околофутбольного" судейского корпуса. Мало не показалось бы никому. И тогда уже вся система могла бы зашататься.

Туда же ситуация в Грозном, когда судейского "героя" Вилкова Кадыров в микрофон назвал "судья продажная". И никаких наказаний не было, поскольку на том матче он был болельщиком. И когда ко мне обращались с вопросом, почему наказания не было, я отвечал, что основания так сказать у него были. И на месте РФС я бы пригласил Кадырова изложить причины, почему он эту фразу использовал.

Слуцкий, когда был главным тренером сборной, говорил, что всех судей бил бы по морде. Судьи скооперировались, написали письмо, его рассмотрели, а Леонид Слуцкий уже и не тренирует в России, никаких мер к нему не принять.

А люди, которые вкладывают в футбол силы, умения и деньги, хотят, чтобы все было прозрачно. И когда возникают какие-то кривотолки, это вызывает неудовольствие. Поэтому я считаю это и другие решения Комитета по этике оптимальным конкретно для публики. Исполком признает судейские ошибки в матче «Зенит» — ЦСКА, назначает нового человека — Ашота Хачатурянца, эффективного менеджера, а Егорову дает полтора месяца на улучшение работы. Но если она плохая, то о каком улучшении может идти речь? Скорее исправление. Да и в целом получается, что все ошибки признали, а решать ничего не стали за эти полтора месяца. Дали Егорову время исправиться, а на деле он просто завершил начатое дело. Одна из команд во втором круге, по сути, может не играть", - цитирует Хусаинова Sprot24.ru.


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Теги: Хусаинов Гинер ЦСКА
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