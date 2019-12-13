Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как бы он хотел, чтобы болельщики проводили его после завершения профессиональной карьеры.
"Каким я вижу завершение карьеры? Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный, хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья Березуцкие поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.
Болельщикам таких проводов как раз и не хватает? Так вы предлагайте пивбар! Зачем эти стадионы? Они надоедают футболистам уже за время карьеры (смеется)", — сказал Акинфеев в интервью Red-Blue World.
Акинфеев выступает за армейцев с марта 2003 года. В составе московского клуба 33-летний вратарь стал шестикратным чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и победил в Кубке УЕФА.
Sport24.ru
Акинфеев предложил болельщикам устроить ему проводы из футбола в пивбаре: стадионы уже надоели
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