Усиление ЦСКА, друг Слуцкого в "Динамо", балласт "Спартака", деньги Божовича и "Ростова". Зимние интриги РПЛ

Несмотря на недавние голы Филиппа, спортивного директора Романа Орещука в клубе давно нет. Пожалуй, поделом, но парадокса ситуации это не отменяет: Орещук приходил формировать команду на испытательный срок, который истекал в октябре, хотя в полной мере оценить его работу непросто и сейчас.
И всё-таки селекция «Динамо» впечатлила только ценой, никак не качеством, потому бело-голубые снова в поиске главного по трансферам. По данным Betting Insider, пост спортивного директора может занять Олег Яровинский, работавший с Леонидом Слуцким везде, в том числе в «Халле» и «Витессе».
О самом Слуцком в «Динамо» пока особо не говорится: Кирилла Новикова никто не торопится возвращать в молодёжку, он со своими помощниками отправился на стажировку в «Атлетико». Однако если у Новикова что-то пойдёт не так, понятно, кто будет первым кандидатом Яровинского на замену.
Сам Леонид Викторович, похоже, уже не горит желанием остаться в Европе любыми путями, иначе бы не стал тянуть с ответом АЕКу и вчера мог бы дебютировать на новом посту, но вместо него это успешно сделал Массимо Каррера. Кстати о «Спартаке»: в программе «Инсайдеры» Слуцкий ещё раз назвал его как единственный российский клуб, который не хотел бы возглавить.
Как усилятся ЦСКА и «Сочи»?
Южане провели внушительное обновление состава ещё летом, но это не помогло команде избежать последнего места по итогам первой части чемпионата. Вряд ли переведённый из другого фарм-клуба «Зенита» Владимир Федотов сможет исправить ситуацию без какого-либо усиления. У Бориса Ротенберга есть деньги, у клуба – нужда в укреплении, а у «Зенита», возможно, завалялась ещё парочка не особо нужных игроков.
ЦСКА с переходом акций госкорпорации ВЭБ вряд ли начнёт тратить на уровне петербуржцев, но не может игнорировать необходимость трансферов на вход. Причём Виктор Гончаренко говорит именно об опытных футболистах, а не об очередном пареньке из «Уфы». Недоволен же тренер Нисимурой, Шарлией, Гогуа и Набабкиным.
«БИЗНЕС Online» сообщил, что «армейцы» собираются взять центрального защитника и форварда, но как всегда касательно ЦСКА есть сомнения в том, получится ли это сделать.
Президент «Жилины» подтвердил факт переговоров по 20-летнему нападающему Боженику, который в этом сезоне забил аж 3 мяча в 16 матча словацкого чемпионата. Издание Novy Cas сообщило о 8-миллионном предложении, но если Гинер с Бабаевым пожалели 3 миллиона на Комличенко, вряд ли «Жилине» стоит рассчитывать на такую щедрость. Также в прессе мелькали фамилии лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева «Торпедо», нападающего «Васко да Гамы» Маррони, ещё раньше сообщалось о полузащитнике «Нефтехимика» Макарове.
В общем, речь вряд ли пойдёт о приобретениях уровня Влашича.
Кто будет тренировать «Крылья»? И будет ли этот кто-то тренировать Соболева?
«Крылья» и их лидер откровенно завалили позднюю осень и начало зимы: Соболев не забил ничего с октябрьского вызова в сборную, а команда взяла 1 очко в 6 матчах, проиграв две домашние встречи «Уфе» и «Уралу». Больших денег на традиционное перетряхивание состава зимой не предвидится, так что в Самаре пробуют исправить ситуацию сменой тренера.
Проблема в том, что давний соратник Божовича Александр Шикунов, руливший клубом в прошлом году (пусть генеральным директором, ставящим подписи, был и остаётся Виталий Шашков) заключил с Миодрагом гениальный 3-летний контракт. До истечения остаётся полтора года, а черногорец, понимающий, что после провала в «Крыльях» у него вряд ли будут предложения из России, требует выплатить всё до копейки. По данным Ивана Карпова, всё – это 500 тысяч евро.
Обсудить будущее с Божовичем должен был обсудить таинственный куратор самарского футбола Василиос Зиакас, но за неделю ситуация никак не изменилась. Развития событий ждёт Рашид Рахимов: он выглядит наиболее очевидным вариантом на смену Божовичу.
Зиакас, Божович и глава селекции клуба Геннадий Голубин
Что до состава, с которым, возможно, будет работать Рашид Маматкулович, то не похоже, что команду покинет её лучший бомбардир. После мощнейшего старта Соболев перестал забивать. Если топ-клубы, способные платить за Соболева 2 миллиона евро, посчитают, что «синдром второго сезона» накрыл форварда уже по ходу первого, то вряд ли станут тратиться на такого игрока.
Куда «Спартак» сбросит балласт?
В этом деле красно-белым могли бы помочь «Крылья», прошлой зимой забравшие Самедова, Джано и Тимофеева, но от аренды Аяза Гулиева, если верить «БИЗНЕС Online», самарцы отказались. Причины понятны: футболист ещё молод, имеет ярко выраженные сильные качества, вполне соответствует уровню середины таблицы, но такими в «Крыльях», комплектующихся игроками Павла Андреева, обычно не интересуются.
Если Тимофеев в Самаре остался, то вот Джано после осенней аренды вернулся. И сейчас клуб, по сведениям Ивана Карпова, готов даже компенсировать разницу в зарплате, лишь бы Ананидзе нашёл себе новую команду. Компенсировать придётся очень много: контракт грузина с зарплатой 1,7 млн евро действует ещё полтора года! Вроде бы имеется интерес из Тулы, но после командировки в Самару возникает вопрос, зачем «Арсеналу» оно надо? Видимо, варианты будут искать за границей, но в принципе Джано может никуда не ехать и просто получать деньги до конца контракта (можно спрятаться от руководства клуба, он это умеет). Пристроить Гулиева в аренду будет куда проще.
Продаст ли «Ростов» лидеров?
Валерию Карпину пришлось сделать ситуацию в клубе достоянием общественности. Очевидно, что финансовые проблемы легко можно решить, поскольку жёлто-синие обладают чуть ли не самым ликвидным составом в РПЛ с Чистяковым, Норманном, Байрамяном, Шомуродовым.
Но в концовке первой части сезона игрокам всё же начали выплачивать зарплату, а те грохнули на выезде «Спартак». Трансфер пока один, команду пополнил защитник «Тамбова» Осипенко (перспективно, учитывая, как при Карпине раскрылись те же Скопинцев, Чистяков, Глебов, Саплинов).
Хочется верить, что Арташесу Арутюнянцу всё-таки удастся решить все проблемы и не допустить падения команды, закончившей 19 туров на третьем месте. Отсутствие плохих новостей и слухов уже внушает сдержанный оптимизм.
Фото: ПФК ЦСКА, ФК "Витесс", кадр из трансляции "Матч Премьер", Soccer.ru