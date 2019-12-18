Это цензура? Выпуск Савина о фанатах удалили с YouTube, но мы зафиксировали главное

После фанатских репрессий в Петербурге до и после матча 18-го тура РПЛ, в котором играли между собой «Зенит» и «Спартак», болельщики почти всех футбольных клубов России (исключение – «Ахмат») выразили солидарность с ультрас красно-белых, покинув матчи 19-го тура на 30-й (кто-то после первого тайма) минуте.
«Матч ТВ» тему заминал, как только мог, но отдельные комментаторы и журналисты всё-таки говорили в эфире о протестных акциях фанатов. Отдельный выпуск своего шоу «Красава» теме посвятил и Евгений Савин – вчера состоялась премьера ролика «Почему власть душит фанатов?».
Но уже ночью ролик забанили на популярном (основная площадка для Савина) видеохостинге Youtube. Надпись на странице с роликом:
- Видео удалено за нарушение Условий использования Youtube.
Что было в ролике
Выпуск начинается с того, что Савин встретился перед игрой «Спартака» против «Ростова» с заводящим красно-белых Валерием «Амиго», который после игры в Петербурге получил запрет на посещение футбольных матчей на полтора года. Мы уже подробно рассказывали об этой ситуации.
Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола
«Амиго» рассказал о подробностях задержания и опроверг слухи о том, что он симулировал травмы, чтобы уехать из города.
Руководитель горячей линии поддержки болельщиков Олег Семенов объяснил, что с процессуальной точки зрения возвращение Бевза в Петербург было оформлено законно, но вместе с тем понятно, что по факту был найден повод, что «выманить» человека. Заводящий вернулся в Петербург в качестве свидетеля по делу драки между болельщиками «Зенита» и ЦСКА.
По мнению Семенова, полицейские в Петербурге забирали болельщиков целенаправленно. Бывший фанат предполагает, что у силовых структур (упоминаются центр по противодействию экстремизму и ФСБ) есть программа, в которую вносятся телефонные номера заядлых болельщиков, с помощью чего их было легко найти. Семенов заявил, что такая программа использовалась на домашнем чемпионате мира и Кубке Конфедераций годом ранее. Руководитель горячей линии признает, что доказательств существования такой базы у него нет.
Один из фанатов «Спартака», не называя своего имени и скрывая в лицо, рассказывает, что из-за упоминаний его фамилии в СМИ у него возникли проблемы на работе. Болельщик ЦСКА Григорий сказал, что фанаты красно-синих поддержали не «Спартак», но выразили общее мнение фанатского сообщества: несправедливые запреты последние годы коснулись и другой московской команды. По словам болельщика ЦСКА, если фанат начинает в суде отстаивать своё мнение, становится только хуже.
Григорий рассказал, что последние годы массовые проходы болельщиков до стадиона приравняли к митингам, из-за чего изменились правила и штрафы.
Фанат «Зенита» Александр Румянцев рассказывает, что драка с ОМОНом на матче против «Краснодара» произошла случайно. После одной из стычек на игре с «Динамо» руководство стадиона приняло решение оградить участок, на котором в перерыве курят болельщики. По словам Румянцева, драка началась из-за заграждений, которые были поставлены слишком тесно.
После этого, отметил Румянцев, полицейские больше не появлялись на парапете, где произошла драка, и больше инцидентов такого рода не происходило. Но по итогам того случая один из болельщиков получил год и восемь месяцев заключения за то, что замахнулся ногой на ОМОНовца.
Румянцев считает, что фанатское сообщество аполитично и по этой причине не нуждается в надзоре именно с этой точки зрения. С ним солидарны и другие фанаты, у которых либеральный протестный настрой вызывает скорее негативное отношение.
Через второй час ролика красной нитью прошла тема статьи КоАП РФ 20.31 Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Сперва Савин поговорил с фанатами о причинах закручивания гаек с её помощью.
Один из них, автор видеоблога «В Движе» Антон Дорофеев выразил общее мнение: власть воспринимает организации людей с высокой сплочённостью как угрозу, учитывая события на Украине, в которых активное участие приняли футбольные фанаты.
Также в разговоре нельзя было не вспомнить события в Марселе летом 2016 года, после которых ВОБ был исключён из состава членов РФС, а активные фанаты не получили Fan ID на домашний чемпионат мира – некоторым, по информации Савина, вовсе рекомендовали покинуть город или страну под угрозой закрыть на время мундиаля.
Затем «Красава» встретился с руководителем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым, ранее работавшим в том числе в Центре «Э». По его словам, сверху отдаются только команды в стиле «чтобы всё было в порядке и не было никаких проблем», а перегибы в ситуации со спартаковскими болельщиками могли пойти от нового начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Романа Плугина. Воронцов назвал его очень жёстким и авторитарным человеком, причём и по отношению к собственным сотрудникам, которые активно вытесняются в пользу кадров из прежней команды Плугина.
Затем автор видео поговорил с представителями РПЛ и РФС, предварительно узнав от фанатов, что никакой работы с болельщиками этими организациями не ведётся вообще, разве что проходят какие-то встречи с «ручными» людьми, которые в фанатской среде ничего не решают.
Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин отметил, что события, происходившие за пределами стадиона, не входят в компетенцию его организации, а с привлечениями по статье 30.21 тоже ничего сделать не может – закон есть закон. Вместе с тем, в РПЛ понимают, что его нужно смягчать, что есть пограничные случаи, и по этому поводу собираются в середине февраля устроить большую встречу с правоохранительными органами.
О встрече с правоохранителями, причём уже в этом году, сказал и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Он назвал ситуацию с уходом болельщиков «краем, после которого нужно садиться за стол и разговаривать». Алаев заявил о заинтересованности в том, чтобы встреча не была формальной, чтобы на ней присутствовали реально имеющие влияние в фанатской среде люди.
Почему ролик забанили
На данный момент неизвестно. Возможно, ситуация связана с авторскими правами, но чужих роликов в выпуске практически нет (исключения, например, видео, на котором Дзюба стоит на «спартаковском» шарфе или драка болельщиков с ОМОНом на матче «Зенит» - «Краснодар»).
Савин прокомментировал ситуацию следующим образом:
- Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки, - написал он в инстаграме.
Фото: кадры из выпуска шоу "Красава"
Григорий Калёнов, Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: ФК "Зенит"
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