» » Выпуск "Красавы" "Почему власть душит фанатов?" восстановили на ютубе

Выпуск "Красавы" "Почему власть душит фанатов?" восстановили на ютубе

Новый выпуск "КраСавы" на ютуб-канале бывшего нападающего "Крыльев Советов", а ныне известного блогера Евгения Савина, был восстановлен.


Выпуск под названием "Почему власть душит фанатов?" посвящен проблемам футбольных болельщиков в России. В рамках выпуска Савин дал высказаться большому количеству российских фанатов.

В ночь на 18 декабря (мск) видео было удалено за "нарушение условий использования видеохостинга". Стоит отметить, что на видео мат был запикан, а насилие отсутствовало. Сам автор выпусках признался, что также не знает причину блокировки видео.

"Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки", — написал Савин в инстаграме.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Савин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Ракитич — о матче с "Реалом": "Барселоне" не хватило мастерства в завершении
"Монако" может уволить Жардима в случае поражения "Лиллю"
"Барселона" – худший за 18 лет лидер Ла Лиги по очкам после 17 туров
Каземиро: после просмотра эпизода с Вараном в перерыве сомнений не осталось — это пенальти
Зиркзее стал самым молодым голландцем, забившим в Бундеслиге
Лангле — о столкновении с Вараном в эль-класико: VAR принял решение, и его нужно уважать
Игрок "Монпелье" Ле Таллек получит российское гражданство ради Евро-2020 6
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" встретятся в полуфинале Кубка лиги
Фати — самый молодой дебютант эль-класико с 1941 года
Роналду сравнил себя с великим Джорданом 1
Сарри побил рекорд Серии А, который раньше принадлежал Анчелотти 1
Выпуск "Красавы" "Почему власть душит фанатов?" восстановили на ютубе 1
Вальверде: в игре с "Реалом" было больше напряжения и карточек, чем тактики
Президент "Тоттенхэма": мы не боимся продать Эриксена конкурентам по АПЛ
Война и мир. «Барселона» и «Реал» не забили друг другу впервые за 17 лет
Тренер "Монтеррея": может быть, футболка "Ливерпуля" имеет больший вес, потому Гомеса не удалили
"Бавария" в гостях обыграла "Фрайбург"
Клопп: все, что вам нужно, это Алиссон
"Реал" и "Барселона" не смогли выявить победителя 8
Президент "Лацио" рассказал, как он спас клуб от банкротства
Sky Sports: Анчелотти будет назначен главным тренером "Эвертона" до выходных
Нара: если матч заканчивается плохо, Икарди даже не хочет меня видеть
"Ювентус" в гостях обыграл "Сампдорию"
Венгер: Озил имеет право выражать своё мнение, он не говорит за "Арсенал" 2
Комитеты РФС поддержали программу развития женского футбола 1
ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения безопасности на матче с "Эспаньолом" 1
"Сочи" подтвердил информацию о расторжении контракта с Кудряшовым 1
Matin: Жардим может быть уволен из "Монако" в случае неудачи в матче с "Лиллем"
Агент Облака: Ян - это смесь Месси и Роналду в мире голкиперов 1
Цорн: Тедеско - тренер с большими перспективами в Европе, но приехал в "Спартак" не из-за денег 3
Все новости