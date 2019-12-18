Выпуск "Красавы" "Почему власть душит фанатов?" восстановили на ютубе

Новый выпуск "КраСавы" на ютуб-канале бывшего нападающего "Крыльев Советов", а ныне известного блогера Евгения Савина, был восстановлен.





Выпуск под названием "Почему власть душит фанатов?" посвящен проблемам футбольных болельщиков в России. В рамках выпуска Савин дал высказаться большому количеству российских фанатов.



В ночь на 18 декабря (мск) видео было удалено за "нарушение условий использования видеохостинга". Стоит отметить, что на видео мат был запикан, а насилие отсутствовало. Сам автор выпусках признался, что также не знает причину блокировки видео.



"Я так же, как и вы, проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки", — написал Савин в инстаграме.