Слуцкий в "Рубине" - хорошо или плохо?

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Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо?

Лига получит интересный проект, но мы останемся без героя, который плевал на комфорт ради мечты. Что перевешивает - пытаемся разобраться с вами

Фото: ФК "Рубин"