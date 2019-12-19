Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо?

Слуцкий больше не избранный. Это плохо
Так и хочется начать с пронзительных строк Летова про то, что пластмассовый мир победил. Вопреки здравой логике Слуцкий после трёх чемпионств с ЦСКА уехал пробовать себя в Европе, но спустя два захода всё бросил и вернулся. Это грустно и плохо, потому что ироничному и простодушному Слуцкому было легко симпатизировать и приятно следить за его успехами — а таких историй в российском футболе практически (вообще) нет.
Можно было понять, если бы отечественный коуч провалился. Но этого не было. «Халл» находился в перестроечной фазе, поэтому выжать из него что-то большее сразу после вылета было совсем затруднительно. Не верите числам ушедших и пришедших футболистов при Слуцком — взгляните в таблицу Чемпионшипа. Сильно «тайгерз» влетели после отъезда российского наставника?
Про «Витесс» вообще не может быть споров. При вечной текучке Слуцкий почти выполнил задачу на сезон (не хватило только победы в плей-офф над «Утрехтом»), выдал лучший старте в лиге в истории клуба, продал за бешеные (по их меркам) Караваева, а ещё прокачал Эдегора. Руководство, судя по всему, вообще не хотело принимать его отставку!
Просто Слуцкий устал и захотел домой. Да, к болотному лимиту, полупустым стадионам, футболу в мороз, да!.. Зато к знакомому и гораздо более простому. Во многом такое впечатление остается после речи специалиста в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер», когда Слуцкий объясняет, насколько тяжело в Эредивизи работать иностранным наставникам.
Иначе, кажется, Леонид Викторович не стал бы соглашаться на предложение пятилетнего контракта от клуба, который каждые два года меняет курс, а каждые четыре — эмблему. Наверное, он бы просто поехал в АЕК.
Теперь в жизни Слуцкого не будет Арнема, где зрители вечно требовали атакующий футбол. Только болтанка между новой и старой аренами, игроки, которые приезжают играть, а через неделю прощаются, потому что их захотел Семак в Петербурге, а ещё безжалостный и беспощадный российский VAR.
Мы-то, конечно, привыкли и любим это безумие, нам оно дороже любой АПЛ. Просто хотелось, чтобы кто-то из российских специалистов доказал, что наши могут работать и при европейском порядке.
Наши ожидания, как известно, наши проблемы. Леонид Слуцкий в другом декабрьском интервью отмечал, что смысла идти после ЦСКА ни в какой российский клуб не было, потому что уровня выше в РПЛ нет.
Теперь Слуцкий этот смысл видит. И есть ощущение, что это уже не погоня за мечтой, престижем или славой — а обычное желание устроиться.
В РПЛ появится новый проект. Это хорошо
Леонид Слуцкий вернулся тренировать в Россию после нескольких лет за рубежом, и процесс обратной адаптации наверняка займёт какое-то время. Но любопытнее здесь чуть другое — что именно «возьмёт» российский тренер из своих европейских приключений? Покажет ли Слуцкий что-то новое?
При всём уважении к трёхкратному чемпиону России, Слуцкий никогда не был хорошим тактиком. С нынешним ЦСКА он бы наверняка не вывез. Но вдруг за годы в Европе (нам же рассказывают, как там футбол во всём опережает наш) кое-что изменилось — и Слуцкий продемонстрирует это?
Короче говоря, следить за новым Слуцким будет дико любопытно.
Не говоря уже о том, что мы соскучились по большому и сильному «Рубину». Откладывая в сторону разговоры про то, что Казань есть третий город России и ему нужна сильная команда, просто вспомним, что десять лет назад «Рубин» рвал не только на внутренней арене — но и развенчивал «лысого шарлатана» на «Камп Ноу».
Что получится из нового «Рубина» - совершенно неясно. Клуб последние годы мечется из стороны в сторону, то вваливая безумные и бездумные деньги, то доводя состав до уровня ФНЛ. В адекватности Слуцкого сомневаться не приходится, но будет ли у него возможность делать всё по-своему.
Судя по заявлению инсайдера Карпова, да. Он рассказал, что Слуцкий может покинуть «Рубин» чуть ли не в любой момент, поэтому пять лет контракта не значат практически никаких обязательств. Со стороны тренера.
В РПЛ огромная разница между «Зенитом» и основной группой лидеров. И примерно такая же между лидирующей группой и остальными командами, которые рубятся в плотной середине. На пятое место «Арсеналу» не запрыгнуть никак — разрыв в девять очков не позволит.
Прочная средняя команда (а сразу топом не становится никто) может помочь сломать эту тенденцию.
Правда, для этого надо, чтобы у Слуцкого в конце концов получилось. А то будет совсем обидно.
Фото: twitter.com/sportsru, eurosport, ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
Слуцкий в Казани. Это хорошо или плохо?
Лига получит интересный проект, но мы останемся без героя, который плевал на комфорт ради мечты. Что перевешивает - пытаемся разобраться с вами
Фото: ФК "Рубин"
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