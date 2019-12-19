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Гордеев: Ле Таллек пригодился бы сборной России

Бывший главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев поделился мнением о французском полузащитнике "Монпелье" Дамьене Ле Таллеке, который начал процесс получения российского гражданства. 29-летний футболист выступал за саранский клуб с 2014 по 2015 год.

"Ле Таллек — достаточно сильный игрок, безусловно, пригодился бы нашей сборной. Но это вопрос к Станиславу Саламовичу. Очень приятно, что игрок хочет выступать именно за нашу сборную. Но у нас достаточно своих неплохих ребят. С чем связано такое решение? К нам приезжало много звёзд, не только спорта, но, к сожалению, не на пике своей карьеры. Но уровень футболиста, с которым я работал, был достаточно высок", - цитирует Гордеева "Чемпионат".


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Теги: Гордеев Ле Таллек
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