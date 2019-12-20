Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Федор Смолов может зимой оказаться в "Динамо".
— Какова вероятность, что зимой Смолов покинет "Локомотив"?
— Вы же знаете, что мы не комментируем такие вещи! Мы об этом даже не думали.
— О том, что Смолов может уйти?
— Пусть вам отвечает тот, кто распространяет такие слухи. Кто там чего пишет...
— Пишут, что Смолов может перейти в "Динамо".
— Ну почему кто-то что-то ляпнул, а я должен оправдываться, что я не верблюд? Опять начинается... Точно не хочу этого делать.
— Руководство клуба довольно игрой Смолова?
— Я считаю, что Федя приносит большую пользу команде. И еще будет приносить.
"СЭ"
Мещеряков: Смолов в "Динамо"? Федя приносит большую пользу "Локомотиву"
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