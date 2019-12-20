- К варианту с увеличением количества участников отношусь крайне отрицательно. Почему? Считаю, что в Премьер-лиге должны играть сильные команды. Чтобы был интерес, - отметил Рейнгольд. - Да, у нас есть интерес к отдельным командам. Таким, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар". Периферия же страдает. Стадионы там не заполняются. Когда к ним приезжают топ-клубы, еще более-менее, а когда местные команды играют с равными по мастерству командами, вообще очень плохая картина. Ну, может быть, в Туле еще нормально с посещаемостью, а так больше нигде. И еще по поводу 18-ти команд - где мы тогда возьмем футболистов? Я не знаю, во что все это выльется. Мы докатимся, что у нас играть некому будет.
Плей-офф? Не знаю. Возможно, и стоит попробовать. Может быть, и прав здесь Прядкин. Но кто будет в плей-офф играть? Как именно он будет проходить? Когда? Здесь очень много вопросов. Так что сначала сделайте все простым и ясным для самих футболистов, а потом готовьте реформы. Я не знаю, к чему приведут эти реформы.
Нам сейчас нужно задуматься о другой важной проблеме: нельзя чемпионат разбивать на две части. Это бред. Ни в одной стране такого нет. У нас уже прошло 19 туров, а сейчас отпуск, потом - сборы, и остальные одиннадцать только весной пройдут. А затем снова отпуск. Конечно же, надо возвращаться к "весна - осень". Ничего нам "осень-весна" не дала.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рейнгольд - об идее реформировать структуру чемпионата РПЛ: крайне отрицательно отношусь к идее с увеличением количества участников
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможных реформах в структуре чемпионата РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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