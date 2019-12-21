» » Губерниев: Юрий Палыч, умоляю, по дружбе, подарите мне зонтик с попугаями

Губерниев: Юрий Палыч, умоляю, по дружбе, подарите мне зонтик с попугаями

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме опубликовал видеообращение к наставнику "Локомотива" Юрий Семину.

"Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб "Локомотив". У меня есть классный зонтик с оленями. Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции", — говорится в сообщении.

18 декабря Семин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер". Губерниев тогда поставил под сомнение компетентность голосовавших журналистов, заявив, что голосовали за Семина "точно серебряные олени".

Семин позже ответил, что "Голосующие олени лучше говорящих попугаев".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Губерниев Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Моуринью: я не хочу 300 млн фунтов на трансферы зимой - в январе мне не нужны футболисты
Лэмпард: Кейн - один из лучших на своей позиции, возможно, лучший в мире
Алисон: Фирмино является одним из самых важных игроков для "Ливерпуля"
Монтелла - об увольнении из "Фиорентины": ошибки допускал не только я
Луческу может возглавить "Сьон"
Губерниев: Юрий Палыч, умоляю, по дружбе, подарите мне зонтик с попугаями 10
СМИ: "МЮ" готов заплатить за Ал. Миранчука 40 млн евро 6
Флик: я горд командой
Стал известен один из соперников ЦСКА на сборах в Испании 5
Игонин: сейчас у Гинера денег нет, и в этот период против него покупают судей 6
Гвардиола: без Артеты в "Манчестер Сити" все немного иначе
Зидан: Гвардиола - лучший тренер в мире
Гвардиола: "Манчестер Сити" сможет тягаться с кем угодно, если будет играть так, как с "Лестером"
Румменигге: Флик хорошо справляется. Мы довольны результатами и игрой "Баварии"
«Ливерпуль» взял третий трофей за год, «Монако» спас тренера, а ЦСКА, похоже, ищет форварда 1
Жардим: не знаю, откуда все эти слухи о моей отставке
"Ливерпуль" - первый английский клуб, выигравший в один год ЛЧ, Суперкубок Европы и клубный ЧМ
Ван Дейк - о "Золотом мяче": я был немного разочарован 2
Вице-президент "Монако": теперь мы седьмые, но этого недостаточно
Левандовски успешно прооперирован. Форварду "Баварии" провели операцию на паху
Конте: у "Интера" были проблемы, но порой именно они позволяют выжимать из себя максимум
Каррера: АЕК знал, что будет тяжелая игра, потому что "Ламия" не проигрывает дома 2
Голкипер "Монако" Субашич получил красную карточку сидя на скамейке запасных 1
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира - 2019
В Катаре продавали алкоголь в фан-зонах во время клубного чемпионата мира
"ПСЖ" одержал победу над "Амьеном"
"Монако" с Головиным разгромил "Лилль" 4
Роджерс: игра с таким сильным соперником, как "МС", - хороший урок для "Лестера"
Макаров подпишет с "Рубином" контракт на три года 3
Хендерсон: "Ливерпуль" мог забить "Фламенго" еще несколько мячей
Все новости