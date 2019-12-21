Комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме опубликовал видеообращение к наставнику "Локомотива" Юрий Семину.
"Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб "Локомотив". У меня есть классный зонтик с оленями. Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции", — говорится в сообщении.
18 декабря Семин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер". Губерниев тогда поставил под сомнение компетентность голосовавших журналистов, заявив, что голосовали за Семина "точно серебряные олени".
Семин позже ответил, что "Голосующие олени лучше говорящих попугаев".
Губерниев: Юрий Палыч, умоляю, по дружбе, подарите мне зонтик с попугаями
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