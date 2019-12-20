» » Семин закусился с Губерниевым. Комментатору не понравилось, что рулевой «Локо» получил приз тренеру года

Семин закусился с Губерниевым. Комментатору не понравилось, что рулевой «Локо» получил приз тренеру года

Перепалка в социальных сетях между легендой российского футбола и главным голосом биатлона
Фото: РИА Новости
Юрий Семин – авторитет непререкаемый. Его уважают даже болельщики главных соперников «Локо» по чемпионату. За возраст и талант, за верность «железнодорожникам», которых специалист сделал за прошедшие двадцать лет командой совершенно другого уровня. Поэтому негативная реплика в адрес Палыча – исключительное и плохо заканчивающееся явление в российском футболе.

Этой осенью дела у «Локомотива» Семина шли так себе. Команда неплохо вкатывалась в сезон, победила в первом туре Лиги чемпионов и какое-то время даже опережала «Зенит» в чемпионате, но дальше всё пошло под откос: разгром в дерби, вылет из еврокубков, пятое место перед зимний перерывом.

Несмотря на это, федерация спортивных журналистов России в голосовании за премии «Серебряной лани» в 2019-м выбрала наставника «Локомотива» лучшим тренером года (из всех видов спорта). Подкрепляло новость о выборе лучшего тренера напоминание – «Локомотив» выиграл Кубок и Суперкубок, а также стал вторым в прошлом сезоне.

Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эту новость критически. В своем телеграм-канале журналист написал:

- Юрий Сёмин - тренер года в России??? По версии Федерации спортивных журналистов России??? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали серебряные олени??? Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали, - написал Губерниев.

Семин ответил максимально изящно. Выложил в инстаграм фотографию с наградой и прокомментировал:


- Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!! – сопроводил Семин снимок фразой.

Губерниева, видимо, задела формулировка тренера:

- Ох, и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!

Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей! Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например, – ответил Губерниев.

Последняя фраза – отсылка к дикой премии «Спортивный парнас». Совершенно внезапно для остальных спортивных журналистов её вручили главреду газеты «Вестник соловьиного края» (не спрашивайте) из Курска.

Юрий Семин не стал развивать тему беседы. Но сегодня комментатор записал к специалисту обращение в инстаграме – выложил фотографии с зонтиком с изображением оленей и попросил Семина подарить ему зонт с попугаями.

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Анси узнал гасконца , Анси узнал гасконца Де Губервиля !!!!!! Как вам головной убор , три тысячи чертей ????? Сегодня яркие масс - старты , Констанция !!!!! Стартуем в 13.30 мск фильмом Биатлон .live от @zanindima и @trifanov , следом мужская гонка , потом программа Биатлон с ДГ , в 15.55 женская гонка !!!!! Лилом - лила , лилом - лила -лиле !!!!! ???????????????????????? #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #кубокмира #головнойубор #дартаньян

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- Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями.

Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции, - сказал Губерниев.

Юрий Семин наверняка найдет время на еще один ответ - всё-таки чемпионат России на паузе. Но вот будет ли желание?


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Теги: Семин Локомотив Губерниев
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