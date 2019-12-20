Семин закусился с Губерниевым. Комментатору не понравилось, что рулевой «Локо» получил приз тренеру года

Перепалка в социальных сетях между легендой российского футбола и главным голосом биатлона

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- Ох, и умыл меня Юрий Семин! Ох, умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев!



Олени-то, может, и лучше... Но только тренером года в России при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков etc никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!



А попугаи, птички домашние, они у людей живут и радуют! Людей! Впрочем, великий Евгений Слюсаренко подсказал, что федерация не виновата. Она анкеты рассылала журналистам страны. Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например, – ответил Губерниев.