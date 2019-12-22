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Агент Ал. Миранчука прокомментировал информацию об интересе "Манчестер Юнайтед"

Вадим Шпинев, представитель полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука, прокомментировал информацию зарубежных СМИ об интересе к его клиенту со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям", — цитирует Шпинева "Чемпионат".

Накануне интернет-издание Tuttomercatoweb.com сообщило, что сумма трансфера Алексея Миранчука в "Манчестер Юнайтед" может составить около 40 млн евро.


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Теги: Манчестер Юнайтед Алексей Миранчук АПЛ Локомотив
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