Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, почему в 2008 году предпочел перейти из "Севильи" в московское "Динамо", а не "ПСЖ".
"Из Испании не вернулся в "Зенит", так как у них не было заинтересованности в моем возвращении, а у "Динамо" была. Я хотел играть, потому что понимал, что в "Севилье" будет очень сложно. Там был момент, когда я мог перейти в "ПСЖ", который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать "да", и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешел туда зимой. Потом появился серьезный интерес "Динамо", ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт.
В "Севилье" зарплата была около миллиона евро в год. В "Динамо" больше миллиона. Можно было остаться в Испании, но новый тренер Хименес сказал мне, что для него в первую очередь есть Кануте и Луис Фабиано, а только потом иду я и Чевантон", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Кержаков провел за "Динамо" 59 матчей, забил 23 гола и отдал 7 результативных передач.
Кержаков: не стал переходить в "ПСЖ", потому что боялся, что они вылетят
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»