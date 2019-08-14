Кононов очнулся, Запашный готов идти на трибуну «Спартака», Слуцкий изящно грохнулся с лыж





А цель других фанатов – в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.



Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая – после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.



Почему-то когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно.



Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось, - приводит «СЭ» слова бывшего наставника красно-белых. - Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило, – и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от « Милана », а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.А цель других фанатов – в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая – после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.Почему-то когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно.Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось, - приводит «СЭ» слова бывшего наставника красно-белых.

Божеником интересуется Динамо. Ещё нет предложения, но дискуссии и стойкий интерес присутствует. Посмотрим, к чему приведёт — Андрей Панков (@andreypankovvv) December 25, 2019

- Когда ты находишься в «Спартаке» и тебя выпускают на 15 минут, то у тебя в голове сидит мысль: «Надо забить или отдать, забить или отдать». Чтоб в следующий раз тоже выйти, а лучше выйти на больше времени. И вот это давление – если не забьешь, играть не будешь – оно очень мешает.



Болельщики и журналисты? Конечно, [тоже] влияют. В «Спартаке» у тебя безумная ответственность перед всеми. Нет, ты не дрожишь, но из-за лишних мыслей начинаешь принимать неверные решения.



Вот взять матч «Спартака» и «Ростова». Такие нелепые ошибки: Понсе принимает мяч и сразу пытается кому-то отдать, хотя там вообще никому не надо отдавать. Все из-за давления этого, игроки скованы и не расслаблены. Даже люди вроде Тила, которых за 18 миллионов купили, не справляются.