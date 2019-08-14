Кононов очнулся, Запашный готов идти на трибуну «Спартака», Слуцкий изящно грохнулся с лыж

Кононов жив, но интервью с ним придётся дождаться
«Спорт-Экспресс» анонсировал главную бомбу декабря. Спустя почти три месяца после отставки бывший наставник «Спартака» дал интервью, но пока в нашем распоряжении лишь небольшой отрывок. В нём Олег Кононов критикует фанатов Народной команды – якобы они хотел показать себя, а не поддерживать команду, да и вообще делали это не просто так:
- Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило, – и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле. Тогда мы видим то, во что превратился, например, «Ливерпуль», болельщики которого не освистывали и не уходили с трибун даже в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле в перерыве при 0:3 от «Милана», а пели так, что команда услышала это в раздевалке. И победила.
А цель других фанатов – в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.
Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая – после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.
Почему-то когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно.
Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось, - приводит «СЭ» слова бывшего наставника красно-белых.
А цель других фанатов – в первую очередь показать себя. У меня никогда не было проблем с болельщиками в других клубах. Здесь же я понимал, что, если буду давать результат и при этом показывать игру, часть из них может поменять свое мнение обо мне.
Уже в новом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Одна была перед «Сочи», другая – после «Тамбова». Они прошли в меру позитивно, без агрессии. Я просил поддержать не себя, а нашу молодую, новую команду. Мне казалось, что меня слышат. А потом началось. Причем не только на «Оренбурге»… У меня было ощущение, что какие-то вещи происходят не просто так. Оно и осталось.
Почему-то когда я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, поодиночке, ни разу не сталкивался с агрессией. Наоборот, только поддержка и понимание, что свою работу я делал честно.
Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через нее добиться результата. И чтобы эта смена поколений на результат не влияла. Это, к сожалению, мне не удалось, - приводит «СЭ» слова бывшего наставника красно-белых.
Остаётся дождаться интервью целиком – мы обязательно разберём его отдельно.
Запашный, видимо, не боится совсем ничего
Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный наверняка пожалел несколько тысяч раз, что ввязался в борьбу с фанатами. Сначала ему обвалили рейтинг места его основной занятости (с явным стёбом), затем начали склонять во все стороны на трибунах, а ещё – расклеивать неприятные стикеры неподалёку от цирка Запашного.
Дрессировщик попытался выйти из ситуации, объяснив, что его, как и фанатов, подставили, выдернув слова из контекста, и таким образом стравили обе стороны.
Сегодня Запашный пошёл ещё дальше. В интервью журналисту Артёму Локалову дрессировщик признался, что готов пойти на фанатскую трибуну красно-белых:
- На фанатскую трибуну «Спартака» пошел бы без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты «Спартака». Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда.
Не все люди погружены в проблемы фанатов «Спартака» и Дзюбы. Есть другие способы, чтобы они разобрались между собой. Уж точно не во время игры сборной. Это же клубная проблема. Прав ли Дзюба, я разбираться не хочу. Хочу с семьей смотреть футбол и чтобы мат нам не мешал, - было опубликовано в телеграм-канале «Футбольные темы».
Остаётся надеяться, что в действительности Запашный никуда не пойдёт. Потому что в таком случае фанатов москвичей снова будет вязать полицию, но по-другому, куда более трагичному поводу.
Слуцкий отжигает в социальных сетях
Единственный проводник наших тренерских идей в Европе снова запостил видео, после которого будет сложно не симпатизировать Лео с новой силой. Хотя ролик, кажется, постановочный.
Слуцкий показал, как он проводит отпуск. Новый наставник «Рубина» предпочитает активный отдых.
Слуцкий ?? pic.twitter.com/DoIXS4e5V2— Руслан Абушкин (@abushkin) December 25, 2019
Водные лыжи – отсылка к ещё одному посту в инстаграме. Пока Слуцкий ещё не ушёл из «Витесса» он представил свою версию легендарного мема «ожидание-реальность».
Всё-таки со Слуцким РПЛ будет гораздо интереснее.
ЦСКА придётся посоперничать с «Динамо» за Божеником
Ещё в начале декабря словацкие СМИ сообщили о том, что нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик переберется в московский ЦСКА. В составе клуба у форварда получалось в текущем сезоне так себе (16 матчей и три гола), а вот за сборную 20-летний игрок просто блистает – четыре мяча за восемь игр.
По информации зарубежных изданий, ЦСКА предлагал за нападающего 8 миллионов евро. Это рекордная сумма для словацкого футбола.
Но после этого заговорили о том, что рядом с футболистом появились новые агенты, сам игрок был замечен в Италии, а от переезда в Москву его отговаривал сам Марек Гамшик.
Сегодня журналист «Чемпионата» Панков заявил, что Божеником интересуется не единственный московский клуб. За нападающим пристально следит «Динамо», руководство которого планирует усилиться на весеннюю часть сезона.
Божеником интересуется Динамо. Ещё нет предложения, но дискуссии и стойкий интерес присутствует. Посмотрим, к чему приведёт— Андрей Панков (@andreypankovvv) December 25, 2019
Получится увести, как это было с Шиманьским? Проклятие ЦСКА пока продолжается: Боженик смотрит куда-то не в ту сторону, а с лучшим снайпером чемпионата Белоруссии всё запуталось окончательно.
Нападающий Обухов расписался в вечной любви к «Спартаку»
Если вы не в курсе, нападающий «Тамбова» Владимир Обухов воспитанник красно-белых, долго пытавшийся закрепиться в составе Народной команды. Окончательно его отстегнули при Аленичеве, а к 27-ми годам нападающий наконец-то забил первый гол в РПЛ за «Тамбов». Причём по итогам первой части чемпионата результативнее Обухова в составе дебютантов премьер-лиги оказался только Мелкадзе.
Обухов многое рассказал про «Спартак» в интервью Sports, от чего у болельщиков красно-белых потеплеет на душе:
- Все спартаковские воспитанники играют за ромбик. Я до последнего играл за ромбик, пока не разорвали контракт. По-другому здесь просто не бывает.
Понимаешь, с самого детства, с первых дней в «Спартаке» тебе говорят: «Ромбик, ромбик, ромбик». Ты привыкаешь к этому и с этим живешь. Спроси любого воспитанника, который сейчас не в «Спартаке»: «Хотел бы ты вернуться?» Любой скажет, что да, - сказал Обухов.
Но ещё форвард рассказал о типичных проблемах молодых игроков в составе «Спартака»:
- Когда ты находишься в «Спартаке» и тебя выпускают на 15 минут, то у тебя в голове сидит мысль: «Надо забить или отдать, забить или отдать». Чтоб в следующий раз тоже выйти, а лучше выйти на больше времени. И вот это давление – если не забьешь, играть не будешь – оно очень мешает.
Болельщики и журналисты? Конечно, [тоже] влияют. В «Спартаке» у тебя безумная ответственность перед всеми. Нет, ты не дрожишь, но из-за лишних мыслей начинаешь принимать неверные решения.
Вот взять матч «Спартака» и «Ростова». Такие нелепые ошибки: Понсе принимает мяч и сразу пытается кому-то отдать, хотя там вообще никому не надо отдавать. Все из-за давления этого, игроки скованы и не расслаблены. Даже люди вроде Тила, которых за 18 миллионов купили, не справляются.
Болельщики и журналисты? Конечно, [тоже] влияют. В «Спартаке» у тебя безумная ответственность перед всеми. Нет, ты не дрожишь, но из-за лишних мыслей начинаешь принимать неверные решения.
Вот взять матч «Спартака» и «Ростова». Такие нелепые ошибки: Понсе принимает мяч и сразу пытается кому-то отдать, хотя там вообще никому не надо отдавать. Все из-за давления этого, игроки скованы и не расслаблены. Даже люди вроде Тила, которых за 18 миллионов купили, не справляются.
Болельщикам красно-белых определённо стоит стать немного терпимее. Хотя бы потому, что их воспитанник Георгий Мелкадзе, над которым в Москве смеялись весь прошлый сезон, тащит «Тамбов» настолько, что команда идёт почти вровень с самим «Спартаком».
Фото: spartak.com, Эдгар Брещанов, «Чемпионат», РПЛ