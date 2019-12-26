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Орлов: надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение

Телекомментатор Геннадий Орлов, подводя итоги первой части чемпионата России, заявил, что игрок "Зенита" Юрий Жирков заслуженно был признан джентльменом года. При этом Орлов вспомнил, что в 2013 году смокинг за победу в этой номинации получил Денис Глушаков.
Фото: Sport24
"Это награда, которая должна присуждаться человеку, отличающемуся своим благородством. Я не против, что в этом году эту номинацию получил Юрий Жирков. У нас был в какое-то время джентльменом Денис Глушаков, но после расшифровки его разговора с женой о каком джентльмене может идти речь? Надо отобрать у него этот фрак за хамское поведение. У него лагерный сленг, а джентльмен — это благородный мужчина. Все видели его отношение к своей жене. Я думаю, что он сам должен сдать фрак джентльмена. А Жирков заслужил", - цитирует Орлова Sport24.ru.


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Теги: Орлов Глушаков Ахмат
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