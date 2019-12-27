"Ростов" больше других команд российской Премьер-лиги пострадал от судейских ошибок. Далее следуют "Оренбург" и "Сочи".
В пользу "Ростова" судьи приняли лишь одно неверное решение, в то время как против — 10 ключевых ошибок. У "Оренбурга" баланс составляет (6-11), а у "Сочи" (5-9).
Ключевыми эксперты департамента судейства и инспектирования назвали следующие решения, которые впоследствии были признаны ошибочными: неверно предъявленная или непредъявленная красная карточка, забитый/отмененный гол, назначенный/неназначенный пенальти.
Ранее стало известно об уходе Александра Егорова с поста главы департамента и инспектирования РФС.
"Чемпионат.сом"
"Ростов" больше других команд РПЛ пострадал от судейских ошибок
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