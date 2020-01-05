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Мещеряков: рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить положение "Локомотива" в РПЛ

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина, а также выразил мнение, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера "Локомотива" в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды.

Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел", — цитирует Мещерякова ТАСС.


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Теги: Мещеряков Локомотив
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