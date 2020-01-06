Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что сумма трансфера защитника Дмитрия Скопинцева из "Краснодара" в московское "Динамо" составила 4,3 млн евро.
"Сумма сделки — 4,3 млн евро. Личные условия — 750 тыс. евро в год зарплаты, 300 тыс. бонусов", — написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что контракт 22-летнего футболиста с динамовцами рассчитан на 4,5 года.
Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в московское "Динамо"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»