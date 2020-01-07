"Севилья" продолжает попытки продать нападающего Моанеса Даббура, в услугах которого ранее был заинтересован ЦСКА. Армейцы хотели арендовать футболиста, но севильцы рассматривают лишь вариант с продажей.
Как сообщает AS, 27-летний форвард попал в сферу интересов "Хоффенхайма". Стороны уже ведут переговоры, которые находятся в продвинутой стадии. В связи с этим Даббур пропустил сегодняшнюю тренировку.
"Севилья" оценивает израильского футболиста в 15 млн евро. В нынешнем сезоне Даббур принял участие в 2-х матчах Ла Лиги, проведя на поле 24 минуты.
Sport24.ru
"Севилья" ведет переговоры с "Хоффенхаймом" о трансфере Даббура. Испанцы не отпустили его в ЦСКА
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