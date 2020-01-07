Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк, который является представителем экс-футболиста "Тамбова" Бенито, прокомментировал информацию турецких СМИ, сообщивших о возможном переходе нигерийца в "Галатасарай". Ранее сообщалось, что Бенито перешел в киевское "Динамо".
"Приятно, что за Бенито ведется борьба между "Галатасараем" и "Динамо" Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским "Динамо". На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в "Динамо". В том числе "Галатасарай".
"Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой "Галатасарай" и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с "Динамо" Киев. И в случае даже ведения переговоров "Галатасарай" лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.
СМИ пишут, что "Галатасарай" хочет увести Бенито у "Динамо" из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и "Галатасарай": из-под носа у "Динамо" увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для "Галатасарая" большими проблемами", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Селюк: "Галатасарай" не сможет увести Бенито из-под носа у киевского "Динамо". Мы не продаемся
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