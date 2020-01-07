Селюк: за 10 млн евро "Эспаньол" может найти нападающего посильнее Смолова

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе нападающего Федора Смолова в "Эспаньол" или в любой другой испанский клуб. Ранее сообщалось об интересе каталонцев, но позже каталонцы отказались от этой идеи.



Фото: Sport24