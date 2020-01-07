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Селюк: за 10 млн евро "Эспаньол" может найти нападающего посильнее Смолова

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе нападающего Федора Смолова в "Эспаньол" или в любой другой испанский клуб. Ранее сообщалось об интересе каталонцев, но позже каталонцы отказались от этой идеи.
Фото: Sport24
"Мы уже говорили про "Реал", "Арсенал". Почему нереален вариант с последней командой испанской лиги? Просто я не думаю, что "Эспаньол" готов заплатить 9-10 миллионов, которые платил "Локомотив". Сейчас "Локо", видимо, понял, что сделал ошибку. Сам Федя — хороший футболист. Но он сделал некоторые неправильные шаги в своей карьере. Он отлично играл за «Краснодар», но ему надо было вовремя оттуда уйти.

Понятно, что Федя сможет играть в клубе, который занимает последнее место в испанской лиге. Раньше на него имели виды более хорошие команды. Пару лет назад он мог перейти в тот же "Вест Хэм". Сейчас — "Эспаньол". Почему нет? Но это все слухи. Я думаю, что за такие деньги в Европе можно купить футболиста посильнее.

К тому же Федору уже 29 лет, у него хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России. Ему никто не даст больше. Поэтому я не верю в этот переход. Уверен, что он не случится", — цитирует Селюка "РБ-Спорт".


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Теги: Селюк Смолов Локомотив Эспаньол Ла Лига
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