У исландца были серьёзные проблемы с алкоголем. По информации источника, защитник принёс извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но всё равно было принято решение расторгнуть с ним контракт.
В этом сезоне Рагнар Сигурдссон принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник сборной Исландии не отметился результативными действиями. Футболист перешёл в "Ростов" из "Фулхэма" в январе 2018 года. Он провёл за клуб 53 матча, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды. Также регулярно вызывается в сборную Исландии, за которую уже провёл 94 матча.
"Ростов" расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как утверждает "Чемпионат", "Ростов" разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Фото: РИА Новости
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