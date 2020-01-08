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"Урал" может взять Жамалетдинова в субаренду с правом выкупа до конца сезона

"Урал" рассматривает возможноть субаренды нападающего "Леха" Тимура Жамалетдинова с возможностью выкупа в конце сезона. Сейчас Жамалетдинов находится в аренде в польском клубе до июня 2020 года. Права на игрока принадлежат ЦСКА.

22-летний форвард является воспитанником московского "Локомотива". В 2017 году он стал игроком ЦСКА. За армейцев Жамалетдинов провел в общей сложности 41 матч и забил 5 голов.

В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл в 7 матчах за "Лех", в которых забил 2 гола.


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Теги: Урал Жамалетдинов Лех
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