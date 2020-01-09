Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может продолжить карьеру в Нидерландах.
Как сообщает "СЭ", игрок попал в сферу интересов "Фейеноорда". Напомним, что роттердамской командой руководит бывший главный тренер питерцев Дик Адвокат.
"Фейеноорд" заинтересован в аренде 28-летнего нападающего до конца сезона-2019/20. Ранее голландцы хотели пригласить форварда "Локомотива" Федора Смолова, но железнодорожники отказались отпускать игрока из-за большого количества травмированных футболистов.
"Фейеноорд" заинтересован в услугах Кокорина
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