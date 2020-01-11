Кашшаи: даже мечтать не мог, что мне доверят такую серьезную работу в России

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию рассказал, чье издание входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM)."Я уже говорил, что давно собирался использовать мой опыт после завершения судейской карьеры и стать спортивным менеджером. Все больше задумывался об уходе — по ряду причин. Приглашение из России ускорило процесс. Знаете, я даже мечтать не мог, что мне сразу доверят такую серьезную работу, что обо мне подумают в такой престижной футбольной федерации", — цитирует Кашшаи Nemzeti Sport.