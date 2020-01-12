Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился мнением о защитнике Дмитрии Скопинцеве. Напомним, 22-летний игрок перешёл из "Краснодара" в "Динамо" в зимнее трансферное окно.
"Уверен, что Скопинцев нам поможет. Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, и это разнообразит наш потенциал. Плюс он достаточно скоростной игрок, чего мне хочется видеть. В мою концепцию игры он вписывается. Но в то же время ему не гарантировано место в основе", - цитирует Новикова ФК "Динамо".
Новиков: Скопинцеву не гарантировано место в основе "Динамо"
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