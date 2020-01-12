Матч 20-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" пройдет 29 февраля.
"Я думаю, что не надо никому рассказывать, что значит для любого динамовца игра со "Спартаком". Поэтому будем ждать этой игры. Тем более мы будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин", - цитирует Новикова ФК "Динамо".
Новиков: "Динамо" покажет "Спартаку", кто в доме хозяин
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" во втором круге РПЛ.
Фото: "Спорт день за днем"
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