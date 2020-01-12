Защитник Михаил Тихонов, сын восьмикратного чемпиона России в составе "Спартака" Андрея Тихонова, проходит просмотр в "Тамбове".
Летом 2019 года Тихонов-младший заключил контракт с "Химками", где выступал за вторую команду в первенстве ПФЛ. В данный момент 21-летний игрок отправился в Тамбов на первый сбор местного клуба под руководством Сергея Первушина.
С июля 2017-го по конец июня 2019 года футболист играл в составе молодежки "Крыльев Советов", за которую провел 19 матчей и дебютировал за основную команду самарцев в РПЛ. Ранее Тихонов-младший выступал за "Енисей" и команды академии "Краснодара".
"РБ-Спорт"
Сын восьмикратного чемпиона России Тихонова проходит просмотр в "Тамбове"
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