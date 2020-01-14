» » Вальверде всем надоел, но уволили его по абсурдному поводу. А что, если бы так было у нас?

Вальверде всем надоел, но уволили его по абсурдному поводу. А что, если бы так было у нас?

При каких безумных условиях «Спартак» отказался бы от Тедеско, «Зенит» от Семака, а «Торпедо» - от Игнашевича
Фото: Getty Images
Сегодня ночью «Барселона» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде. Болельщики были недовольны им ещё на протяжении прошлого сезона: ключевым катализатором стал вылет из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» при выигрышной ситуации (3:0 дома), но были и другие причины – вроде несимпатичного стиля.

Только вот долгое время поводов для увольнения Вальверде не давал. После безумия с «Ливерпулем» руководство всё-таки не решилось, тем более «Барса» опять стала чемпионом. А по ходу нынешнего розыгрыша Ла Лиги, когда ненависть к наставнику стала уже перехлёстывать, блауграна лидировала. Не снимешь же коуча, потому что он просто всем надоел и как-то не так использует любимых звёзд?

Повод был найден: в полуфинале откровенно товарищеского Суперкубка (мы уже рассказывали, что представлял из себя этот турнир) «Барселона» проиграла «Атлетико», хотя доминировала большую часть матча. Вальверде расплатился за два отменённых гола в ворота «Атлетико» занимаемой должностью.

Повод получился совершенно не убедительным (хотя на дистанции серьёзных причин было предостаточно), но руководство это не смутило. А что, если бы подобным образом расправлялись с наставниками в РПЛ?

За что можно было бы - при большом желании - уволить их?

Семак – за проигранный Кубок Матч Премьер


Наставник «Зенита» вообще русский Вальверде – в этом году он выиграет второй чемпионат подряд, но проваливается в еврокубках и смущает особо придирчивых фанатов примитивным футболом.


В прошлом году, пока Кононов триумфально разрывал престижный турнир под названием «Кубок Матч Премьер» в Катаре и брал свой первый трофей в качестве рулевого красно-белых, тренер «Зенита» говорил про какую-то еврокубковую весну, важность подготовки – и, осрамившись в матче с принципиальными соперниками, не смог навязать им борьбу за победу на турнире.

Руководство Сергея Семака пожалело, но в европейском футболе, где вопросы клубного престижа стоят гораздо острее, специалист мог и попрощаться с командой. Возможно, сказался и тот факт, что в соревнованиях такого уровня крайне сложно навязать борьбу «Спартаку» - ведь это их первая специализация.

Тедеско – за антиспартаковский стиль


«Стеночки и забегания». Один из древнейших мемов российского футбола последние годы вызывает только улыбку (круче в своё время был только Антиспартаковский заговор), но не для хранителей традиций Народной команды. «Спартак» должен играть красиво, а Карфаген должен быть разрушен!» – для ветеранов красно-белых это по старой привычке всё ещё аксиома.

Не зря Ловчев, Рейнгольд и другие верующие в возрождение ортодоксального «Спартака» отнеслись к Тедеско крайне подозрительно. Что «спартаковцу» хорошо, то немцу смерть: иностранный специалист, попирая скрепы, начал играть в три центральных, а его команда больше ломала на футбольном поле, чем строила.


Федун стоически терпел переходный период, но когда Тедеско (представим) протащил команду в зону Лиги чемпионов – не вытерпел. Издеваться над всеми, кто надеялся на правоверный «Спартак», владелец красно-белых не стал. Тедеско уволили, а человека на его место выбирали из легенд – мастера багажа Аленичева, Тихонова и Ананидзе, который к тому моменту уже завершил бесславную карьеру футболиста.

Парфёнов – за победу над ЦСКА и «Зенитом»


Бывший игрок «Спартака» Парфёнов стал конкурентоспособным тренером в РПЛ и теперь регулярно умывает родной ему клуб – чтобы вы освежили в памяти эту аномалию, за последние два года «Урал» Парфёнова четыре раза победил красно-белых, сыграл вничью и только разок уступил. А ведь до этого был ещё «Тосно», который не дал «Спартаку» выиграть Кубок России 2017/2018.

Казалось бы, что удивительного, ведь зачастую «маленьким» командам удобнее играть именно против топов – хотя бы чисто стилистически. Но магия Парфёнова работает только на «Спартак» - «Зениту» и ЦСКА «Урал» упорно проигрывает.

Что бы могло случиться, если бы вдруг Парфёнов начал упираться и против «Зенита»? Возможно, Парфёнова бы уволили. Футбольный Екатеринбург вообще странная территория – просто вспомните, как оттуда в буквальном смысле сбежал Виктор Гончаренко. Возможно, каким-то образом белорусский специалист хотел нарушить концептуальность уральской команды, но ему не позволялось.

Игнашевич – за слишком успешный дебютный сезон


Как бывает крайне редко, талантливый футболист потрясающе начал и в тренерской профессии. «Торпедо» долго лидировало в ФНЛ, но на зимний перерыв ушло вторым — всё равно неплохо (а для команды, которая только поднялась из ПФЛ, просто замечательно).

Казалось, не за горами РПЛ, но руководство «Торпедо» напрямую говорит, что в клубе нет уверенности насчёт премьер-лиги: потому что негде играть (стадион автозаводцев закроется на реконструкцию), да и вообще тяжеловато — московская команда может отказаться в случае, если должна будет пойти на повышение по итогам сезона.


Ушел (судя по всему, не по своему желанию) же из лидирующего "Ротора" Игорь Меньщиков! Почему бы не сделать этого и сейчас? Лучше снять все вопросы заранее, чем оправдываться перед возмущенной публикой и журналистами уже после отпразднованного чемпионства или второго места.

Вообще, звучит не так уж и иронично по меркам нашей второй лиги...

Федотов — за то, что тренер больше нужен «Сочи»


Представим: Федотов возглавляет «Оренбург», который едва волочится у экватора ФНЛ, без кадровых вливаний становится чемпионом второй российской лиги, так ещё и с примерно тем же составом закрепляется в РПЛ.


После этого у него забирают главную звезду, которую сам же Федотов по факту и вырастил, предлагают утешение в размере 50 тысяч рублей. В то же самое время перетряхивают весь состав, забирают основного вратаря и привозят игроков, не сильно выше уровнем прежних. «Оренбург» проваливает начало сезона, но собирается, мужественно тянется из зоны вылета, а когда в сторону противников судья совершает ключевые ошибки в нескольких матчах подряд — президент затыкает своего героя.

А перед перерывом Федотов просто, на ровном месте — то ли уйдет сам и его спокойно отпустят, то ли ему просто мягко посоветуют и у него не останется выбора, то ли попросту уволят — и покажут направление. Абсурдная история, правда?

Хотя погодите-ка...

Фото: ФК «Зенит», Reuters, Дарья Исаева, "СЭ", ФК "Оренбург"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Вальверде Барселона Зенит Семак Спартак Тедеско Урал Парфенов Торпедо Игнашевич Оренбург Федотов Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
8 Динамо 19 24
9 Урал 19 24
10 Спартак 19 22
11 Тамбов 19 21
...
14 Оренбург 18 19
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
...
20 Факел 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Спортивный директор "Тамбова": зарплата Ананидзе — полбюджета клуба. Но он нам интересен
Стали известны комментаторы турнира с участием "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и "Партизана"
Карпин: Федун в курсе абсолютно всего
Карпин назвал Семака лучшим тренером в России 1
"Зенит" назвал лучший гол команды в первой части сезона 2
В контракте Сетьена с "Барселоной" есть опция расторжения летом 2020 и 2021 годов
Агуэро сам решит, когда уйдёт из "Манчестер Сити"
Миллиардер из Нигерии готов купить "Арсенал" в 2021 году 1
Агент: ЦСКА рассчитывает на Тикнизяна, но ему нужна практика. Ведем переговоры
"Мордовия" отложила зимний сбор в Саранске из-за финансовых трудностей
Карпин — о финансовых проблемах "Ростова": кто я такой, чтобы ставить ультиматум губернатору?
В "Ахмате" подтвердили интерес к Шиманьски от зарубежных клубов
Вальверде всем надоел, но уволили его по абсурдному поводу. А что, если бы так было у нас?
Новый главный тренер "Барселоны" Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу
Жена Карпина призналась, что тренер сделал ей предложение, брея подмышку 3
Президент "Урала": Вилюш расстался с "Ростовом" и приехал на сборы с нашей командой
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак" 6
Карпин: Дзюбу в "Спартаке" никто не душил, конкуренцию выигрывал условный Мовсисян 20
Полузащитник молодежной сборной России может продолжить карьеру в "Труа"
"Зенит" провел первую тренировку в Катаре
Президент "Ростова": Карпин — наш главный тренер надолго 3
Жамалетдинов отправился на сбор "Урала"
Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина 16
Моуринью: не завидую "Манчестер Сити" или "Ливерпулю"
"Торпедо" расторгло контракт с полузащитником Калугиным
Семак: Кокорин будет работать в общей группе "Зенита". Малком начнет фрагментарно
Ларссон присоединился к "Спартаку" на сборах в Абу-Даби 1
Семак рассказал, почему Краневиттер не полетел на сборы "Зенита" 9
"Манчестер Юнайтед" просматривает хавбека "Вест Хэма"
Сын Йохана Кройфа назначен главным тренером сборной Эквадора
Все новости