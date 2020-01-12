Плата за жадность. "Реал" и "Атлетико" раскатали вату в финале, в котором не должны были играть

Участие в нём принимали "Барса" и "Реал", а ещё "Валенсия" с "Атлетико". В финале, конечно, ожидалось Эль-Класико, тем более что главные противники испанского футбола вровень идут в чемпионате, но "Барселона" проиграла "матрасникам" в полуфинале. Так что решающей встречей мини-турнира стало мадридское дерби.
Учитывая, что за последние годы соперники дважды играли в финале Лиги чемпионов (и оба раза оказывался сильнее "Реал"), плюс ещё в решающей игре за Суперкубок УЕФА (тогда лучше был "Атлетико"), между командами сформировался дополнительный принципиальный бэкграунд. Так что сетовать на скучную вывеску было, мягко сказать, неуместно.
Но вот усмехнуться было можно: потому что именно эти соперники не должны были играть за Суперкубок, поскольку чемпион "Барса", а обладатель Кубка - "Валенсия". Но Ла Лиге было на это плевать, ведь они продали этот турнир Саудовской Аравии на три года за 120 млн евро.
"Реал", страдающий из-за кадровых потерь (пропускали игру Бензема, Бэйл, Азар и Асенсио), хорошо разогнался на первых минутах и дважды попробовал Яна Облака, но после этого отрезок пошёл уже за "Атлетико". Номинальные гости меньше владели мячом, но здорово включали прессинг.
Серхио Рамос, сдержанно отзывавшийся о сопернике накануне (говорил, что с "Атлетико" они соперники, но не враги), подарил "матрасникам" главный момент первого тайма - выложил Феликсу мяч в собственной штрафной. Португалец пробил мимо, а в остальном до перерыва "Атлетико" предлагал только бесцельные забеги Мораты и стильный (но в единственном числе) слалом Корреа с фланга.
"Реалу" непросто удавался переход через центр, но перед заключительной третью команда Зидана чувствовала себя более-менее вольготно - на этом этапе атак номинальных хозяев "Атлетико" опускался ниже. Это не позволяло "Реалу" зайти в штрафную, а к бомбардировке кроссами защитники Симеоне были готовы.
Правда, Каземиро всё-таки нашёл возможность выпрыгнуть уже на последних минутах тайма - Кроос, оформивший потрясающий гол на этом мини-турнире прямым ударом со штрафного, сделал классную подачу, но хавбек взял чуть выше перекладины.
Итоги первого тайма заключались в том, что "Атлетико" не хватало атакующего потенциала (впереди из системного не было ничего), а вот нападение "Реала" "матрасники" как раз сдерживали слишком хорошо.
Очевидно, что нужен был гол. Потому что именно забитые мячи чаще всего ломают планы соперников, которые нивелируют сильные стороны друг друга.
Сразу после перерыва с парой защитников Хименес и Фелипе произошла аномалия по меркам встречи, поскольку нападающий Йович дважды довольно спокойно выходил на ударную позицию. И если в первый раз пробить ему всё-таки не дали, то вот в следующей атаке форвард очень опасно стрелял в дальний нижний.
Но после двух этих эпизодов футболисты опять провалились в анабиоз. Оступился Рамос, потом в столкновении ушибся Феликс. Задержки и осторожность команд зрелищности не прибавляли совсем, и затихла даже саудовская публика, для которой наблюдать за командами такого уровня вживую - уникальная история.
Всё мог спасти рикошет от ноги Хименеса после прострела с фланга, но мяч после удара Вальверде головой попал ему (!) в ногу. Родриго и Мората не использовали свои возможности, поэтому откровенно скучный финал перешел в овертайм.
За исключением последних минут моментов в дополнительное время было ощутимее больше у "Реала", но страйкеры сливочных упорно лупили только во вратаря Облака, которому чаще всего даже не приходилось смещаться.
За две минуты до серии пенальти Вальверде сознательно срубил выходившего один на один Морату и схлопотал красную. "Матрасники" чуть было не прострелили Куртуа в последовавшей после штрафного атаке, но времени, чтобы воспользоваться большинством уже не оставалось.
Первый же удар "Атлетико" запорол Сауль, а вторым пошёл бить Томас Парти - и позволил Куртуа парировать. Два незабитых удара оставили "Атлетико" мало шансов - и Рамос прекратил это мучение.
Суперкубок Испании, финал
"Реал" - "Атлетико" 0:0 (пен. 4:1)
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Менди, Варан, Иско (Родриго, 60), Кроос (Винисиус, 103), Каземиро, Вальверде, Модрич, Йович (Мариано, 83).
"Атлетико": Облак, Хименес (Савич, 98), Триппьер, Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Сауль, Корреа, Томас, Феликс (Ариас, 101), Мората.
Предупреждения: Фелипе, 27, Томас, 74, Менди, 90+2, Модрич, 90+3, Вальверде, 111, Корреа, 116, Савич, 116, Карвахаль, 116.
Удаление: Вальверде, 115.
Фото: twitter.com/realmadrid, twitter.com/Atleti