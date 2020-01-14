» » Дзюбу никто не душил, а Федун в курсе всего, что происходит в «Спартаке». Савин взял интервью у Карпина

Дзюбу никто не душил, а Федун в курсе всего, что происходит в «Спартаке». Савин взял интервью у Карпина

Главный в «Ростове» объяснил, почему наши команды проваливаются в еврокубках, рассказал, кем из дончан интересуются в «МЮ» (это не Шомуродов), и ответил на вопрос – кто лучший тренер РПЛ

Почему российские клубы провалились в еврокубках


- Уровень нашего чемпионата низкий. Игр, где надо выкладываться на 200 процентов, каждую неделю не происходит. Попадаешь в Европу, [а там] уровень сопротивления на голову выше. Скорости другие, все другое. Если ты привык ездить на четвертой скорости, пятую врубил и все – машина развалилась.

Про финансовые сложности «Ростова»


- Была задолженность за три месяца, два из них погасили, какая сейчас ситуация?

- Такая же. Мы сейчас в шоколаде, можно сказать, по сравнению с тем, что было. Задолженность по одному месяцу это вообще нормально. Не думаю, что только у нас такая ситуация, про другие клубы никто просто не знает. И про нашу никто не знал, но вот это вылезло.


О банкротстве команды я не говорил, ничего такого не было. Что могло бы случиться? Многие игроки могли бы уйти, президент, а вместе с ним ушёл бы и я. Но сейчас шансы такие минимальны.

- Я слышал, что ты ставил ультиматум губернатору, решите вопрос за два дня или я ухожу.

- Никто никому ультиматумы не ставил. Встреча состоялась уже после того, как закрывали все долги. Так что это бред сумасшедшего. Кто я такой, чтобы ставить ультиматумы?


Кто может уйти из «Ростова» зимой


- Спрос есть на Шомуродова, Норманна, Ионова, Чистякова, Хаджикадунича. У Попова и Еременко тоже есть предложения, игроки возрастные, поэтому больших денег за них не получишь. Но и желания такого нет.

По поводу «Манчестер Юнайтед» и Шомуродова слышу в первый раз. У них был интерес по Норманну. Опять же, в Европе шорт-лист из 25 человек. Приезжают скауты, ну посмотрели. Из шорт-листа до предложения может пройти три года .

Шомуродов или Дзюба? Разные игроки и разный возраст.

Про Федуна


- В курсе ли Федун, что его имеют? Он в курсе всего, что происходит в клубе. Он все подписывает сам – каждый бюджет на каждый год. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает – он ошибается.


Когда наступит порядок в «Спартаке»? Если Федун успокоится, найдёт хорошего руководителя и ему отдаст бразды правления, тогда будет. Если это менять постоянно, порядка не будет.

Карпин объясняет, зачем душил Дзюбу


- А душил ли? Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат. Когда у тебя есть Веллитон, Мовсисян, Эменике и есть Дзюба, который хочет играть, мы с удовольствием отпускали его в аренду, чтобы он не сидел, а развивался.

В тот момент конкуренцию выигрывал условный Веллитон, Мовсисян, Эменике. Дзюбу никто не гнобил. Его бы гнобили, если бы никуда не отпускали, а отправляли в дубль «Спартака». Никто никого не душил.

Отношений с Дзюбой нет. Могли подраться в отеле в 2017-м? Смеешься что ли? Бред сумасшедшего.

Что Карпин думает о Эмери


- Он очень хороший тренер, который доказывает это каждый год. Почему у него не получилось в России? У нас другой менталитет, даже общение с игроками в Европе и в России абсолютно разное. Футболисты по-другому относятся к профессии. Здесь нет никакого давления, только изнутри. Ты можешь проиграть 5:0 и спокойно поехать на дискотеку. Там ты вышел на улицу, тебе каждый прохожий будет напоминать о поражении.


Кто лучший из тренеров в РПЛ на данный момент? Семак.

Карпин пытался привезти Салаха в «Спартак»


- Не хватило желания футболиста. До обсуждения конкретных цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию. Думал о карьере в Европе, что он и сделал.

И мог переехать в «Барселону» Ван Галла, будучи игроком


- Я уже летел в Барселону. В Мадриде позвонили и сказали, что все отменяется. Я был свободным агентом, а это значит, что кто-то не заработает на этом трансфере.



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Теги: Карпин Савин Федун Спартак Ростов Шомуродов Норманн
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