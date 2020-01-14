Дзюбу никто не душил, а Федун в курсе всего, что происходит в «Спартаке». Савин взял интервью у Карпина

Главный в «Ростове» объяснил, почему наши команды проваливаются в еврокубках, рассказал, кем из дончан интересуются в «МЮ» (это не Шомуродов), и ответил на вопрос – кто лучший тренер РПЛ