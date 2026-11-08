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"Крылья" победили "Оренбург", игравший вдевятером с 62-й минуты

"Крылья Советов" одержали победу над "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
В начале первого тайма гол забил атакующий полузащитник хозяев Амар Рахманович. Далее, на 51-й и 62-й минутах, удаления заработали защитники "Оренбурга": Алексей Татаев и Джон Паласиос. Преимущество "Крыльев" удвоил форвард Казбек Мукаилов. Итоговый счет - 2:0 в пользу самарского клуба.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Рахманович, 4, Мукаилов, 70.

"Крылья Советов": Кокарев, Печенин, Горшков, Чернов, Божин, Фернандес (Ахметов, 71), Рахманович (Мукаилов, 61), Салтыков (Чесноков, 81), Столбов (Витюгов, 46), Костанца, Шитов (Рассказов, 46).

"Оренбург": Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов (Пыхчеев, 80), Пуэбла (Жоау Силва, 68), Рыбчинский (Ведерников, 80), Куль, Томпсон (Джерссон, 88), Гузина (Голыбин, 68).

Предупреждения: Татаев, 20, Паласиос, 22, Рахманович, 57.

Удаления: Татаев, 51, Паласиос, 62.

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