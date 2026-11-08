Масалитин объяснил, с чем связана плохая игра ЦСКА в Краснодаре

"ЦСКА традиционно очень плохо играет в Краснодаре. Это связано с психологией."Армейцы" брали мяч под контроль, но, к сожалению, мало извлекали из этого преимущества. Были грубые ошибки Бориско и защитников. У ЦСКА большие проблемы, когда попадается мотивированный соперник", - сказал Масалитин "Советскому спорту".
Вчера, 7 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Ozon Арене". Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами в своем активе.