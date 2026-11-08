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Масалитин объяснил, с чем связана плохая игра ЦСКА в Краснодаре

Валерий Масалитин объяснил поражение ЦСКА от "Краснодара" в РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
Валерий Масалитин рассказал, что "армейцев" подвела психология, а также ошибки голкипера и обороны.

"ЦСКА традиционно очень плохо играет в Краснодаре. Это связано с психологией.
"Армейцы" брали мяч под контроль, но, к сожалению, мало извлекали из этого преимущества. Были грубые ошибки Бориско и защитников. У ЦСКА большие проблемы, когда попадается мотивированный соперник", - сказал Масалитин "Советскому спорту".

Вчера, 7 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Ozon Арене". Команда Дмитрия Игдисамова потерпела поражение со счетом 2:4.

На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами в своем активе.

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