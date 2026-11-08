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Кузьмичев оценил кандидатуры Черчесова и Евсеева для "Локомотива"

Агент Владимир Кузьмичев высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Владимир Кузьмичев считает, что оба специалиста подходят "железнодорожникам".

"Станислав Саламович - очень опытный тренер, который добивался результата. Это тренер, который сможет выправить ситуацию.

По моему мнению, и Вадим Евсеев тоже очень подходящая кандидатура", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" находится на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" заработали 11 очков за 14 матчей, на их счету 2 победы, 5 игр вничью и 7 поражений.

Командой с осени 2022 года руководил Михаил Галактионов. 6 ноября, после поражения от "Рубина", в руководстве клуба объявили об уходе специалиста.

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