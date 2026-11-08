Кузьмичев оценил кандидатуры Черчесова и Евсеева для "Локомотива"

"Станислав Саламович - очень опытный тренер, который добивался результата. Это тренер, который сможет выправить ситуацию.
По моему мнению, и Вадим Евсеев тоже очень подходящая кандидатура", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" находится на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" заработали 11 очков за 14 матчей, на их счету 2 победы, 5 игр вничью и 7 поражений.
Командой с осени 2022 года руководил Михаил Галактионов. 6 ноября, после поражения от "Рубина", в руководстве клуба объявили об уходе специалиста.