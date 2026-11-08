Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
ОренбургНе начат
Спартак
16:15
АкронНе начат
Зенит
18:30
РостовНе начат
Балтика
20:45
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
Ротор
16:00
ЛенинградецНе начат
Спартак Кострома
20:00
Нижний НовгородНе начат

Голубев: рано или поздно Сафонов возьмёт приз лучшему голкиперу мира

Голкипер "Нефтехимика" Андрей Голубев высказался о выступлениях Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Андрей Голубев считает, что когда-нибудь Матвей Сафонов получит награду лучшему вратарю мира.

"Я не такой большой эксперт, чтобы кому-то вручать призы. Ну, если вручили Симону, значит он и заслужил.

Но хотелось, конечно, чтобы наш Матвей был победителем, но рано или поздно, я думаю, он всё равно возьмёт эту награду", - сказал Голубев "Советскому спорту".

Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

Футболист занял четвертое место в рейтинге лучших вратарей года по версии France Football.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится