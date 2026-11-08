Голубев: рано или поздно Сафонов возьмёт приз лучшему голкиперу мира

"Я не такой большой эксперт, чтобы кому-то вручать призы. Ну, если вручили Симону, значит он и заслужил.
Но хотелось, конечно, чтобы наш Матвей был победителем, но рано или поздно, я думаю, он всё равно возьмёт эту награду", - сказал Голубев "Советскому спорту".
Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 4 встречи на ноль.
Футболист занял четвертое место в рейтинге лучших вратарей года по версии France Football.