Голубев: рано или поздно Сафонов возьмёт приз лучшему голкиперу мира

Голкипер "Нефтехимика" Андрей Голубев высказался о выступлениях Матвея Сафонова за "ПСЖ".

Фото: Getty Images

Но хотелось, конечно, чтобы наш Матвей был победителем, но рано или поздно, я думаю, он всё равно возьмёт эту награду", - сказал Голубев "Советскому спорту"

Андрей Голубев считает, что когда-нибудь Матвей Сафонов получит награду лучшему вратарю мира."Я не такой большой эксперт, чтобы кому-то вручать призы. Ну, если вручили Симону, значит он и заслужил.Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 16 матчей, пропустил 17 голов и отыграл 4 встречи на ноль.Футболист занял четвертое место в рейтинге лучших вратарей года по версии France Football.