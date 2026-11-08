Пименов ответил, сможет ли Батраков превзойти Аршавина

"Насколько далеко он может пойти и может ли эта история стать более громкой, чем у Аршавина в "Арсенале"? Алексей только в начале пути. Все великолепно, главное, чтобы так и продолжалось.
С прогнозами давайте подождем, боюсь сглазить, но скажу так - задатки есть", - сказал Пименов "РБ Спорту".
Алексей Батраков выступает в составе "Галатасарая" с начала августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Андрей Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, он оформил 31+45 за "пушкарей".