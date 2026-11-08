Врач ЦСКА высказался о повреждении Кругового на фоне вызова в сборную

"После матча показалось, что Круговой немного прихрамывал? С Круговым всё хорошо, так же как и с другими футболистами. Небольшие повреждения есть, но они часто бывают и никак не повлияют на тренировочный процесс.
В сборную спокойно поедет, никаких проблем нет", - сказал Безуглов Metaratings.
Вчера, 7 ноября, московский ЦСКА потерпел поражение от "Краснодара" в гостях со счетом 2:4. Левый полузащитник "армейцев" Данил Круговой провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Футболист был включен в заявку сборной России на ноябрьские матчи против Узбекистана и Венесуэлы.