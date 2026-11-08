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Врач ЦСКА высказался о повреждении Кругового на фоне вызова в сборную

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о повреждении Данила Кругового в матче против "Краснодара".
Фото: ФК ЦСКА
Эдуард Безуглов сообщил, что у футболиста нет серьезных травм, которые помешают ему поехать в национальную команду.

"После матча показалось, что Круговой немного прихрамывал? С Круговым всё хорошо, так же как и с другими футболистами. Небольшие повреждения есть, но они часто бывают и никак не повлияют на тренировочный процесс.

В сборную спокойно поедет, никаких проблем нет", - сказал Безуглов Metaratings.

Вчера, 7 ноября, московский ЦСКА потерпел поражение от "Краснодара" в гостях со счетом 2:4. Левый полузащитник "армейцев" Данил Круговой провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Футболист был включен в заявку сборной России на ноябрьские матчи против Узбекистана и Венесуэлы.

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