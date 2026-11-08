"Крылья Советов" - "Оренбург": стартовые составы на матч 14 тура РПЛ

Объявлены составы "Крыльев Советов" и "Оренбурга" на игру 14-го тура чемпионата России.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 8 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Матч состоится на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.



На данный момент хозяева занимают 10-е место в турнирной таблице, гости располагаются на 9-м.

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Оренбург