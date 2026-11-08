"Урал" уверенно победил "Волгу" и стал вторым в Первой лиге

Голами за екатеринбургский клуб отличились нападающий Бертран Фуррье и защитник Виталий Стежко. В конце второго тайма красную карточку получил полузащитник гостей Игнат Касьянов. Итоговый счет - 2:0 в пользу "Урала".
По итогам встречи "шмели" поднялись на вторую строчку в Первой лиге, опередив "Сочи" и "Торпедо".
Первая лига
17 тур
Голы: Фуррье, 10, Стежко 20.
"Урал": Селихов, Тихий, Бегич, Стежко, Коротков, Харин (Малькевич, 65), Сунгатулин, Лео Кордейро, Ишков, Секулич (Морозов, 46), Фуррье (Боков, 65).
"Волга": Шакеров, Быков, Хабибуллин, Дзиов (Ковалёв, 46), Степанов, Шагиахметов (Касьянов, 63), Гершун (Яковлев, 72), Никитин (Багателия, 46), Фольмер, Саплинов, Хашкулов (Кокоев, 84).
Предупреждения: Фольмер, 11, Тихий, 32, Секулич, 37, Гершун, 38, Шагиахметов, 42, Дзиов, 43, Фуррье, 61.
Удаление: Касьянов, 80.