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Тюкавин раскрыл, какую цель ставил перед началом сезона

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался о своей цели, которую он ставил перед началом текущего сезона.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист рассказал, что перед началом чемпионата ставил себе задачу стать лучшим бомбардиром.

"Перед чемпионатом ставил цель - стать лучшим бомбардиром.
Забуксовал в начале, потом начало всё улучшаться. Стараюсь не зацикливаться на этом во время сезона, а приносить пользу команде. Как получится, так получится", - сказал Тюкавин "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

На данный момент лучшими бомбардирами чемпионата являются Александр Соболев и Максим Глушенков из "Зенита" - у них по 10 мячей.

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