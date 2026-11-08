Тюкавин раскрыл, какую цель ставил перед началом сезона

"Перед чемпионатом ставил цель - стать лучшим бомбардиром.Забуксовал в начале, потом начало всё улучшаться. Стараюсь не зацикливаться на этом во время сезона, а приносить пользу команде. Как получится, так получится", - сказал Тюкавин "РБ Спорту".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
На данный момент лучшими бомбардирами чемпионата являются Александр Соболев и Максим Глушенков из "Зенита" - у них по 10 мячей.