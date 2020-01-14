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Корнеев: контракт Смолова мало кто потянет в Европе. Приблизительно такая же история с Кокориным

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев прокомментировал интерес иностранных клубов к форвардам Федору Смолову и Александру Кокорину.

"Интерес к Смолову от "Эспаньола"? Я думаю, что Смолов сейчас на большом контракте с "Локомотивом". Я не особо верю в историю с "Эспаньолом", тем не менее знаю, что, Смолов всегда хотел уехать за границу, это будет зависеть от условий. Контракт Федора мало кто потянет в Европе.

Приблизительно такая же история с Кокориным, но он очень нужен «Зениту». Кто бы его не хотел, это не так важно, это российский игрок, который имел не очень приятную историю, но он сейчас обнулился. Кокорин сейчас знающий, что он хочет от жизни и чего хочет добиться в футболе. Я надеюсь, что он не терял время зря", - цитирует Корнеева Sport24.


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Теги: Корнеев Смолов Кокорин
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