По информации Sport24, защитник был недоволен тем, что мало играет, и сам инициировал прекращение аренды. 23-летний футболист считает, что не может так часто оставаться на скамейке запасных еще полгода.
Отдельно отмечается, что сам игрок не понимает, почему Гончаренко делал ставку на 17-летнего Карпова.
Шарлия не намерен возвращаться в "Славен Белупо" и не планирует оставаться в РПЛ. Игрок рассчитывает на продолжение карьеры в Европе.
Ранее Шарлия попрощался с московским клубом в социальных сетях.
Sport24: Шарлия ушёл из ЦСКА по собственной инициативе
Источник сообщает, что защитник армейцев Звонимир Шарлия покинул команду по своему желанию.
Фото: ПФК ЦСКА
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