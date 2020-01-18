Шарлия покидает ЦСКА

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия покидает московский клуб. В социальных сетях футболист пожелал армейцам на прощание удачи.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что Звонимир Шарлия был арендован ЦСКА у клуба "Славен Белупо". Соглашение было рассчитано до конца этого сезона и подразумевало возможность выкупа игрока.

- Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым! - написал игрок.

Ранее сообщалось, что Гончаренко недоволен некоторыми игроками, в частности - Звонимиром Шарлия. На текущих сборах игрок так и не появился.

Защитник сыграл в 14-ти матчах РПЛ и не отличился результативными действиями.


ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертой строчке. 29 февраля команда возобновляет сезон домашней игрой против "Урала". Этой зимой армейцы приобрели нападающего Илью Шкурина и взяли на просмотр форварда КАМАЗа Давида Караева.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА трансферы Шарлия Гончаренко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Сила Соболева в паспорте". Орлов выступил против лимита на легионеров в РПЛ 1
"Уотфорд" и "Тоттенхэм" сыграли вничью
Милевский: встреча с Канделаки - не самое яркое воспоминание об отношениях с женщинами 1
"Алавес" на выезде обыграл "Леванте"
Гвардиола: продолжу работу в "Сити", если клуб меня не уволит
Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в клуб
В "Оренбурге" рассказали о планах увеличить вместимость стадиона 2
Хавбек "Милана" Сусо заинтересовал "Валенсию"
Соболев присоединился к "Крыльям" в Турции 1
Черышев попал в заявку на матч с "Мальоркой"
Sport24: Шарлия ушёл из ЦСКА по собственной инициативе 5
Шарлия покидает ЦСКА 4
Источник: игрокам и тренерам "Ростова" запрещено общаться с прессой на сборе 1
Орлов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ 1
Руслан Нигматуллин: хочется, чтобы в РПЛ было 18 команд, но чтобы все они дорожили местом в лиге и создавали конкуренцию
Платини заявил, что FIFA и CAS работают как мафия
Журналист Егоров: Джано и "Спартак" планируют расторгнуть соглашение 5
Нигматуллин: хотелось бы, чтобы у нас было 18 команд, которые дорожат местом в РПЛ
"СЭ": Соболев и ЦСКА прервали переговоры 19
Нигматуллин – о расширении РПЛ: главное, чтобы команды соответствовали уровню Премьер-лиги 2
Бывший игрок "Спартака" Барриос будет играть в клубе Марадоны
Сульшер заявил, что "МЮ" по силам обыграть "Ливерпуль"
Игуаин рассказал о частых конфликтах с Сарри
Гвардиола заявил, что ему не интересно, как сыграет "Ливерпуль"
«Крылья» в пролёте от ухода Соболева. Агент получит за него намного больше, чем клуб 3
Игроки "Спартака" "отомстили" тренеру по физподготовке (видео) 6
Гончаренко рассказал о качествах форварда из ПФЛ, которого может взять ЦСКА
Хавбек сборной Казахстана Исламхан тренируется с "Зенитом" (фото) 1
"Ростов" проиграл дело "Агрокому" и выплатит 154 млн
Иванович прибыл на сборы "Зенита" (видео)
Все новости