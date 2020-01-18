Напомним, что Звонимир Шарлия был арендован ЦСКА у клуба "Славен Белупо". Соглашение было рассчитано до конца этого сезона и подразумевало возможность выкупа игрока.
- Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи. ЦСКА всегда будет первым! - написал игрок.
Ранее сообщалось, что Гончаренко недоволен некоторыми игроками, в частности - Звонимиром Шарлия. На текущих сборах игрок так и не появился.
Защитник сыграл в 14-ти матчах РПЛ и не отличился результативными действиями.
ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертой строчке. 29 февраля команда возобновляет сезон домашней игрой против "Урала". Этой зимой армейцы приобрели нападающего Илью Шкурина и взяли на просмотр форварда КАМАЗа Давида Караева.
Шарлия покидает ЦСКА
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия покидает московский клуб. В социальных сетях футболист пожелал армейцам на прощание удачи.
Фото: ПФК ЦСКА
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