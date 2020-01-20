Как сообщает авторитетное немецкое издание Kicker, форвард берлинского «Униона» Себастьян Андерссон привлёк внимание ряда европейских клубов.
По данным источника, 28-летним шведом интересуются «Валенсия» и «Зенит». Но, по всей видимости, нападающий не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.
Примечательно, что он может стать свободным агентом по окончании текущего сезона. Это произойдёт, если «Унион» вылетит из Бундеслиги. После 18 туров «Унион» находится в пяти очках от зоны вылета.
В текущем сезоне Андерссон является лучшим бомбардиром своего клуба. Он в 18 матчах Бундеслиги забил 8 мячей.
Kicker: «Зенит» интересуется форвардом «Униона»
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