- Что касается запроса в 35 миллионов евро от ЦСКА за Кисляка - с турецкими командами по-другому вообще никак нельзя. Матвей - один из лучших молодых российских футболистов. Если в "Фенербахче" хотят его купить, значит, через год-два планируют продать за совершенно другие деньги. ЦСКА надо глушить по полной! Если хотят, пускай покупают. А если нет, до свидания. На Кисляка и через год будет интерес, если он не получит травму. Это футболист, который хорошо начал и в том же ритме будет продолжать, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что ЦСКА запрашивает у турецкого "Фенербахче" 35 миллионов евро за возможный трансфер 19-летнего опорного полузащитника Матвея Кисляка. Кисляк стал игроком основного состава "армейцев" в прошедшем сезоне-2024/2025, провёл в нём 33 матча за клуб во всех турнирах, забил четыре гола и оформил один результативный пас.
ЦСКА в сезоне-2024-2025 выиграл бронзовые медали Российской премьер-лиги, набрав 59 очков в 30 матчах, и стал обладателем Кубка России.
"С турецкими командами по-другому вообще никак нельзя". Червиченко - о запросе ЦСКА 35 миллионов евро за Кисляка
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об информации про запрос ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер 19-летнего хавбека Матвея Кисляка в стамбульский "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА