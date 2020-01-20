Российские клубы могут обязать платить взносы за регистрацию игроков

Как сообщает "Матч ТВ" , клубы первенства ФНЛ и Премьер-лиги могут обязать делать взносы за регистрацию игроков, которые не являются своими воспитанниками. Это предложение обсуждалось на недавнем семинаре по лицензированию клубов.

Фото: РФС

Планируется, что за регистрацию каждого игрока-не воспитанника клубы должны будут платить: в РПЛ - миллион рублей, в ФНЛ - 500 тысяч. Суммы могут быть снижены соответственно до 700 и 300 тысяч.



Отмечается, что платить за игроков будет нужно ежегодно, а не только при регистрации.



При этом клубы по-прежнему будут платить обязательный заявочный взнос для участия в чемпионате и первенстве России. В РПЛ он составляет 12,5 миллионов рублей, в ФНЛ - около 10 миллионов.



Это нововведение будет направленно на то, чтобы в российских клубах играло больше своих воспитанников.